“Deja de usarme como excusa para tus conflictos en redes sociales”: Kast le responde a Boric por quienes los insultan

“A diferencia tuya, que promueves la violencia permanentemente, yo jamás insulto ni amenazo a nadie. Así que deja de usarme como excusa para tus conflictos en redes sociales”. De esa forma el presidente del Partido Republicano, José Antonio Kast, intervino en un hilo tuitero hecho por el diputado Gabriel Boric (CS), en el que analizó a sus detractores.

“Es impresionante y triste la violencia y agresividad en redes sociales. Quienes me insultan y amenazan en general tienen banderas de Chile, propaganda del Rechazo, se declaran ‘patriotas’ de derecha, son seguidores de Kast, o derechamente anónimos o perfiles con muchos números”, comenzó descifrando el parlamentario sobre sus “trolls”.

“Quienes insultan además por lo general hacen alusión al físico de manera despectiva, no tienen foto de perfil ni nombre de usuario reales, se declaran anti-comunistas (y califican todo lo que no les gusta no entienden de comunista) y muchos no tienen contenido propio”, analizó.

“No hago este hilo con intención de victimizarse, para nada. Solo como una invitación a reflexionar (y parto por mí) respecto de como nos tratamos, tanto en persona como en redes sociales. Me niego a aceptar que la agresión y el insulto se hagan costumbre. Un abrazo!”, concluyó Boric.

