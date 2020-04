Senadora Van Rysselberghe por ley de indulto y reos de Punta Peuco: “Estamos hablando de adultos mayores que en esa época no tenían mando”

La presidenta de la UDI, Jaqueline Van Rysselberghe, dijo que si el proyecto de ley que conmuta la pena por arresto domiciliario a la población de mayor riesgo dentro de las cárceles se mantiene como está hoy, “lo más probable es que yo no voy a favor a favor, porque consolida una discriminación arbitraria que no debiese darse”.

Tal discriminación, según dice la senadora, hace referencia a que los condenados por delitos de esa humanidad y contra los derechos humano quedarían excluidos del beneficio, pese a cumplir con los requisitos de ser adultos mayores.

“Tiene que ver con un tema de igualdad ante la ley. Estamos hablando de personas que para década del ’70 eran suboficiales, soldados, subtenientes, que recién estaban entrando a las Fuerzas Armadas y que, posteriormente, muchos años después, a través de sus sistema judicial que fue cambiando, porque tenía una serie de deficiencias, siguen siendo juzgado y han sido condenado en alguno casos con pruebas bastante circunstanciales“, opinó en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura.

“Estamos hablando de personas mayores que en esa época no tenían mando, que no son autores materiales, que fueron condenados posteriormente con pruebas circunstanciales, que les toco estar ahí”, insistió en su argumento.

Aunque, agregó que “no estoy diciendo que no tengan culpa, pero que su culpa es bastante más relativa y que nos parece que no hay ninguna razón, dado que son un grupo de riesgo, que no pueda acceder a conmutarle la pena y terminen su condena en sus hogares como se está haciendo para todo el resto de las personas que son condenados por delitos que son de poco riesgo”.

La senadora dijo que presentaron sus alegatos al Gobierno porque “nos parecía una discriminación arbitraria y que no correspondía. Nadie estaba pidiendo que los liberaran o conmutaran la pena a aquellas personas que son autores materiales”.