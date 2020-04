Diego Paulsen, nuevo presidente de la Cámara: “No me quita el sueño la posible censura de la Mesa”

Una sorpresa fue la elección de Diego Paulsen (RN) como nuevo presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados. Con 58 contra 56 votos, le ganó el cargo a Gabriel Silber (DC), quien no produjo acuerdo en todas los parlamentarios de la oposición, siendo mayoría en la instancia, quebrantando un acuerdo histórico entre los partidos.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, Paulsen dijo estar “muy contento. porque esto nos deja una enseñanza, sobre todo a quienes formamos parte de Chile Vamos, que trabajado unidos, aún siendo minoría, podemos lograr ganar instancias en la Cámara, en la cual no tenemos la mayoría de la cantidad de votos”.

Sobre el quiebre del acuerdo entre los partidos de oposición para elegir a Silber, el nuevo presidente dijo que “así como se pudo romper ese acurdo administrativo, en la cual yo no voy a dar opinión alguna, creo que pasado aquello hay que hacer borrón y cuenta nueva, y demostrar que estamos a altura de lo que los chilenos nos exigen”.

“El resultado es claro, es la suma de todos los parlamentarios de Chile Vamos contra la división interna de la oposición en la Cámara de Diputados, pero eso ya hay que dejarlo de lado y pensar cómo responderle a Chile”, agregó.

Sobre la presentación de una posible moción de censura la nueva Mesa de la Cámara por parte de la oposición, Paulsen respondió que “ese recurso está en el reglamento y lo pueden hacer valer. Nosotros jamás vamos a censurar a alguien de querer usar el reglamento o la ley orgánica que rige el Congreso Nacional. Ellos están en su derecho y cda uno tiene que exponer en su mérito la censura y serán los chilenos que evaluarán el actuar de cada uno”.

“Yo estoy tranquilo, no me quita el sueño la posible censura, pero si me quita el sueño la necesidad de muchos de mis compatriotas, el cual vamos aponer todos los esfuerzos para que salgan adelante”, dijo.

Por si al ser una Mesa presidida por alguien oficialista serán aliados en las urgencias legislativas del Ejecutivo, Paulsen contestó que “no vamos a ser un buzón para tramitar proyectos de ley a la rápida, aunque sean de mi gobierno”.

“Lo que nosotros queremos es que se tramiten proyecto de ley y se establezcan políticas públicas en beneficio de ello. Claramente la Constitución establece que las urgencias las puede establecer el Ejecutivo, pero en eso nosotros vamos a ser súper claros y vamos a mantener una regla que estableció el expresidente de la Cámara, de tratar mociones parlamentaria”, añadió.