Rosa Oyarce está sentida con el Gobierno: “No merecía ese trato”

Durante la jornada de este miércoles, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, confirmó que Rosa Oyarce dejará su puesto como seremi de la Región Metropolitana.

“El señor ministro (Mañalich) me ha pedido personalmente solicitarle a la señora Rosa Oyace que se incorpore al Ministerio de Salud a trabajar en un plan Covid-19 en donde se dirigen todas las políticas estratégicas de nuestro Ministerio de Salud”, afirmó Daza.

Reacción de Rosa Oyarce

Ante esto, la exseremi de la Región Metropolitana decidió entregar su versión en el matinal “Bienvenidos” de Canal 13, donde afirmó que no se sintió cómoda con el trato que le dieron al anunciarle la noticia.

“La verdad es que a mí se me solicitó la renuncia cuando nos fuimos con teletrabajo en cuarentena, porque un funcionario del equipo de trabajo salió positivo y terminó hospitalizado, y yo me hice el test y todos salimos negativos, pero nos fuimos en cuarentena preventiva“, comenzó explicando.

Tras esto, afirmó que “durante la cuarentena se me avisó que iban a nombrar a una subrogante, y a los dos días, el día 26 me solicitan que tengo que dejar el trabajo porque van a llamar a otra persona“.

Es por esto que “al pedir las explicaciones… no hay mucha explicación, así que la verdad es que este es un cargo político, lo importante es eso”.

Asimismo, indicó que “es un cargo con el cual yo fui nombrada por el Presidente de la República, de donde yo todavía no he tenido ninguna solicitud de dejar el cargo, pero obviamente la representación es la cartera del Ministerio de Salud, por lo tanto lo hace la subsecretaria”.

Según detalló Oyarce, “posteriormente, me dijo que podía yo elegir el cargo que yo quisiera. Yo di tres nombres, ninguno era posible, así que después me ofrecieron otro cargo que era ir a acompañar en otra cartera un tema de trabajo, pero yo creo que una persona como yo, que me he sacado la mugre por la gente, no merecía ese trato“, declaró.

Sobre su salida, sostuvo que el procedimiento “ha sido arbitrario, porque yo creo que siempre me he anticipado a los hechos, he sido una seremi que he estado siempre antes que ocurran las cosas, y yo creo que soy un reconocimiento en los funcionarios, y eso ha sido así, desde el momento que volví a la seremi de Salud, con una deuda de más de mil millones de pesos, en la cual tuve que restituir durante ese año, con más de de 400 mil licencias, con 30 mil licencias sin pagar a personas embarazadas, es decir, con una cantidad enorme de problemas y yo tuve que asumir todo ese trabajo“.

Posteriormente, la exseremi se refirió a los conflictos que tuvieron durante el estallido social: “Nos incendiaron la Seremi”, dijo, agregando que en esa época continuaron trabajando mediante la modalidad de “teletrabajo“, algo inédito en aquella época.

“Iniciar un trabajo, por teletrabajo, que era innovador para esa época, porque en ese momento no se hacía ese trabajo, haciendo que todos los funcionarios estuvieran entusiasmados trabajando conmigo. Porque yo soy una persona que comparte con todos y tengo un buen trato”, dijo Oyarce.

Finalmente, expresó que “lo más importante para mí es la gente, entonces el cuidado y la salud estaban siempre antes, por lo tanto nosotros permanecimos trabajando siempre”.

“Cuando vimos esto del Covid-19, nos anticipamos en los aeropuertos a colocar todo lo que teníamos que colocar, las barreras, la prevención, dando las indicaciones como se debía hacer”, fue parte de lo que declaró en el matinal.

