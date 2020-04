Ministro Mañalich confirma que Rosa Oyarce no se incorporará a trabajar en el Ministerio de Salud

En una nueva jornada de balance, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió a la repentina salida de Rosa Oyarce como seremi de Salud de la Región Metropolitana.

“Efectivamente la señora Rosa Oyarce no se va a incorporar a trabajar en el Ministerio de salud, ella tiene un cargo de planta en un municipio. Hablé con ella en la mañana y ella va a retornar a ese cargo”, afirmó el titular de Salud.

No obstante, declaró que “no me voy a referir a una evaluación particular de una persona en público. Lo que sí quiero reiterar, que toda autoridad en este país de confianza del Presidente de la República está en completa evaluación todos los días. Porque aquí el objetivo es que trabajemos muy duro para que efectivamente controlemos esta enfermedad del coronavirus entre todos”, sostuvo.

¿Qué pasará con la seremi de Salud de La Araucanía, Katia Guzmán?

Con respecto a la actual investigación penal que se lleva en contra de la seremi de Salud de La Araucanía, Katia Guzmán, dirigida por la Fiscalía, el secretario de Estado aseguró que se suspenderá de su cargo mientras dure la indagatoria.

“Se ha dispuesto suspender de su cargo a la seremi de la Región de la Araucanía mientras dure la investigación, tanto del Ministerio, tanto como la investigación penal”, señaló Mañalich.

Mientras tanto, el ministro indicó que “como subrogante va a asumir la antigua seremi de la Región de la Araucanía, la doctora Gloria Rodríguez, que ha ocupado puestos muy relevantes, incluso en la Universidad de La Frontera”.

“Es una epidemióloga muy calificada, y durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera fue una tremenda colaboradora”, afirmó el titular de Salud.

Cabe recordar que Katia Guzmán se encuentra bajo indagatoria luego que un periodista denunciara que seguía teniendo actividades públicas, pese a que en su repartición ya había un caso positivo de Covid-19.

De hecho, Katia fue la primera autoridad de la región en contagiarse con coronavirus.