Ministro Larraín e indultos a presos por DD.HH.: “Creo que el Presidente no se ha cerrado a hacerlo”

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, no descarta el beneficio de indulto para reos condenados por por crímenes de lesa humanidad y violación a los Derechos Humanos.

En entrevista con El Mercurio, la autoridad dijo que “el Presidente estudia los casos con mucho rigor, y si llega a la convicción de que se puede en un caso justificar el indulto que a él le corresponde dar, porque tiene las atribuciones, estoy seguro de que lo va a hacer”.

Según Larraín, los casos se evalúan particularmente y “creo que el Presidente no se ha cerrado a hacerlo. Si se acreditan las cosas debida y fehacientemente, creo que es posible que el Presidente lo haga. Este es un proceso permanente, se han otorgado indultos humanitarios por esta situación y se seguirán evaluando. Obviamente, hoy, dada la pandemia, hay un interés particular en revisarlo”.

Sus declaraciones se dan luego de que el proyecto que conmuta la pena por arresto domiciliario en reos de baja peligrosidad fuera aprobada por el Congreso, pero debido al requerimiento de parte de Chile Vamos ante el Tribunal Constitucional, esta no podrá ser promulgada hasta que se publique la resolución.

De acuerdo a la UDI, esta ley establece una discriminación arbitraria, porque no aborda a aquellos condenados que están, por ejemplo, en Punta Peuco.

“Hubo una confusión, porque el indulto surge como política sanitaria, con criterio criminológico: que los condenados por delitos de alta gravedad no justifican los mismos beneficios que los condenados por menor gravedad. Esos criterios de diferenciación están en nuestra legislación. No hay discriminación, hay criterios objetivos para diferenciar el trato de unos y otros (…) No se está excluyendo a los autores de delitos de lesa humanidad, se está excluyendo a autores de delitos graves, sean de lesa humanidad o delincuentes comunes“, explicó el ministro.

“Si se hubiera incluido esto dentro del proyecto conmutativo, este no habría tenido los votos. Aquí hay que ser realista, y no mezclar los debates, porque si no nadie sale beneficiado y no hay indulto. Por eso digo que la ley humanitaria es un debate que es justo que se dé, se ha dado en otros países, y retomaremos su trámite el lunes”, dijo.