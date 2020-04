Presidente de RN califica de “riesgo innecesario” trabajo presencial de funcionarios públicos ante peak de contagios

El Presidente de Renovación Nacional Mario Desbordes no se quedó al margen de las reacciones al anuncio del Gobierno de instruir a los funcionarios públicos que retornen a sus labores de forma presencial en medio de la crisis sanitaria por coronavirus.

A través de un video el timonel de RN dijo que “me parece que es un riesgo innecesario hacer volver a los funcionarios públicos”.

“Tenemos una crisis económica enorme, no hay duda de eso, pero no vamos a solucionar la crisis económica y podemos agravar la crisis sanitaria. Es un error, no estoy de acuerdo. Se está corriendo un riesgo demasiado alto y los resultados no creo que sean suficientes como para justificar esto”, indicó.

Recordemos que durante este sábado hubo varias críticas desde distintos sectores y el Partido Socialista anunció que citarán a la Cámara de Diputados a los ministros de Interior, Gonzalo Blumel, y Hacienda, Ignacio Briones, para expliquen las razones sanitarias que tuvo el Ejecutivo para ordenar el regreso al trabajo de los funcionarios públicos y la reapertura de malls.

Por su parte la vocera de Gobierno Karla Rubilar envió un mensaje por video a funcionarios públicos diciendo que “estamos pidiendo que aparezca la primera línea del Estado”.

“Sabemos que tú, funcionario público, te preparaste toda tu vida para este momento, para ayudar en el momento de crisis, cuando los chilenos más nos necesitan”, dijo.