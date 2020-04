Heraldo Muñoz cuestiona medidas adoptadas por Presidente Piñera: “Todo esto ha sido extremadamente confuso y desprolijo”

El actual presidente del PPD y excanciller Heraldo Muñoz indicó que le han sorprendido las medidas adoptadas por el Presidente Sebastián Piñera, en el contexto de la pandemia de coronavirus que se vive actualmente, indicando que para él, “todo esto ha sido extremadamente confuso y desprolijo”.

En entrevista con el programa “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el excanciller se refirió a la decisión del Gobierno sobre el retorno gradual de funcionarios públicos al trabajo presencial, así como también al retorno de los estudiantes -que se llevaría a cabo aparentemente en mayo y de manera gradual- y por último a la posible reapertura del comercio.

“A mí me ha sorprendido, como creo que a la mayoría de la ciudadanía, esta cambio porque hasta la semana pasada la autoridad sanitaria y la autoridad nacional nos estaba diciendo que la prioridad era aplanar la curva, es decir, frenar el contagio del coronavirus”, indicó.

No obstante, Muñoz aseguró que “de repente, a partir de este fin de semana pasamos a esta etapa de la ‘nueva normalidad’, entonces a mí me ha parecido muy sorprendido, porque todo esto parte con la circular del día viernes donde se expresa que debe haber un plan para el retorno a las labores presenciales de los funcionarios públicos, que se debe completar el retorno en el mes de abril”.

“Esto en realidad fue muy desprolijo porque no hubo aviso ni si quiera a los presidentes de los partidos de Chile Vamos. El Poder Judicial respondió que la circular no le era aplicable y que seguirían con teletrabajo. El consejo asesor de Covid-19 no fue consultado, tampoco las asociaciones de funcionarios públicos y hubo mucha reacción negativa de alcaldes y la Contraloría dijo que no cambiaría su modalidad de teletrabajo”, sostuvo el líder del PPD.

Por otra parte, afirmó que “hubo confusión sobre el regreso a clases el 27 de abril. Tanto es así que el Presidente de la República aclara que será a partir de mayo. Entonces todo esto ha sido extremadamente confuso, desprolijo”.

“Lo principal para mí manera de ver es que no se ha llegado al peak de los contagios, porque hasta ahora la autoridad sanitaria nos sigue diciendo que la etapa culmine de contagios será a fines de abril y a inicios de mayo, es decir cuando tendrían que reincorporarse ya plenamente todos los funcionarios públicos, y pareciera entonces que estamos saliendo de la pandemia cuando de hecho estamos entrado a la etapa peak de contagio”, señaló Heraldo.

“No podemos prolongar tanto las cuarentenas”

Con respecto a la mirada económica, el presidente del PPD manifestó que “se piensa que una vacuna para esta enfermedad no estará lista antes de unos 18 meses y por lo tanto no podemos prolongar tanto las cuarentenas, hay que volver a trabajar, porque sino la actividad económica se va al suelo, y eso evidentemente no solo en Chile sino que a nivel global”.

No obstante, para él es importante que los empleados vuelvan a sus lugares de trabajo, siempre y cuando no exista peligro para ellos ni para el resto de las personas.

“Aquí hay que se extraordinariamente responsables, a mí juicio por cierto los trabajadores públicos tienen que regresar presencialmente a trabajar pero cuando no haya peligro para ellos ni para el resto de la comunidad”.

Ingreso Familiar de Emergencia

Sobre el anuncio realizado por el Gobierno con respecto al proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia para ayudar económicamente a las familias más vulnerables, Muñoz sostuvo que no “le cuadran los números”.

“Yo valoro este programa de Ingreso Familiar de Emergencia, el ministro Briones responde a algunas de las sugerencias que le habíamos hecho los partidos de la Convergencia Progresista, pero a mí no me cuadran los números y me da la impresión de que se quedará corto, porque cubre el 40% de los menores ingresos de los trabajadores informales y nuestra propuesta era de tener un ingreso por cada miembro de familia de 126 mil pesos, con lo cual se tenía un promedio de 3 personas un ingreso de alrededor de 380 mil pesos mensuales y eso costaba 790 millones de dólares mensuales, con lo cual más o menos cuadraba con los 2 mil millones de dólares que están dedicados a esto”.

“Pero ahora nos enteramos que se van a utilizar solamente 900 millones de dólares y que va a cubrir el alcance y el monto van a ser inferiores a lo que nosotros habíamos propuesto y que la duda que me queda es que van a quedar muchos trabajadores informales de la clase media fuera de este beneficio, entonces yo creo que sería bueno repensar en la discusión que se haga en el Congreso, tratar de remediar los vacíos que tiene todavía esta propuesta, pero creo que va en la dirección adecuada”, finalizó.