Ministro Mañalich descarta “quitada de piso” desde La Moneda: “No tengo ninguna ambición de aparecer bien en las encuestas”

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió por primera vez a sus polémicos dichos expresados este fin de semana en una entrevista con el programa “Mesa Central, de Canal 13, en donde afirmó que “el trabajo de la prensa es ese, vender cosas en base a inventar mentiras”, en referencia al ser consultado por el supuesto desconocimiento del embajador de China, Xu Bu, sobre la llegada de ventiladores.

Consultado por las críticas que ha recibido, el secretario de Estado no esbozó una disculpa por su declaración contra los medios de comunicación. “Quiero recordar que una vez más que yo no tengo ninguna ambición ni de parecer bien en las encuestas, ni de ser parlamentario, ni nada que se le parezca y, en ese contexto, en hablar directo y en hablar con lo que yo estimo que es la verdad“, dijo.

Añadió que esta mañana tuvo una prolongada reunión con el Presidente Sebastián Piñera y la vocera Karla Rubilar, y ninguno de los dos le presentó reparos, pese a que la ministra ha reiterado que, en referencia a Mañalich, “cualquiera que desvíe el foco de lo realmente importante, no contribuye a poder enfrentar la pandemia”.

“Por lo menos en esta reunión yo no fui informado de ninguna contradicción o ‘quitada de piso’, como dice un titular en un diario el día de hoy. Hasta el momento no he sido informado de tal hecho”, afirmó Mañalich.