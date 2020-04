Rodolfo Carter acusa envidia por críticas de alcaldes en matinales: “Es evidente que los políticos tenemos un ego bastante descontrolado”

En marzo, la Contraloría General de la República emitió un oficio cuestionando la excesiva figuración por parte de los alcaldes en los matinales de la televisión producto de la crisis del Covid-19. “Hemos dictaminado que frivoliza la función pública y distrae las labores municipales”, comunicaron.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se refirió a esta crítica, pero que no solo viene del ente fiscalizador, sino que también de otros políticos.

“Hay una parte de un sector político de envidia. Es evidente que los políticos, todos, tenemos un ego bastante descontrolado. A todos nos gusta que nos reconozcan, y me pongo del grupo para no parecer falsamente humilde”, dijo.

“A mí personalmente me complica salir en la tele, no es algo que me agrade. Pero es parte del trabajo de hoy día, estamos haciendo cosas, la gente está muy cerca nuestro en esta crisis y, naturalmente, los medios se acercan y preguntan, porque cuando pasa algo en La Florida, Maipú, Puente Alto o Providencia, quieren hablar con el alcalde”, añadió.

Su participación en estos espacios, dice que se limita a sus funciones, pues “yo no voy a comentar el estado del tiempo, ni voy a bailar ni a cocinar. Cada vez que me invitan es porque tengo algo que decir respecto a mi comuna“.

“Hay algunos políticos que se sienten desplazados porque no tiene cámaras y hoy día aparecen los alcaldes, por así decirlo, quitándoles su espacios. Es un error, porque hoy día la situación así lo demanda, tanto en el estallido social como en esta crisis sanitaria”, concluyó Carter.