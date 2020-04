“Partí por bajarme yo el sueldo”: Evelyn Matthei afirma que ha tenido que despedir 200 personas

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, afirmó que ha tenido que despedir a 200 personas de la municipalidad, debido a los estragos económicos que han causado la crisis del Covid-19 y el estallido social que comenzó en octubre de 2019.

En conversación con el programa de Canal 13 “Sigamos de Largo”, la autoridad comunal dijo que han tenido que recortar 15 millones de pesos en gastos. “No llego a fin de año. Y los municipios no nos podemos endeudar, no tenemos permiso para endeudarnos. Nadie nos presta. Llevamos 10 días, desde las 8:30 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde, viendo cómo cortamos porque no llego a fin de año”, dijo.

A raíz de la difícil situación en el municipio, la alcaldesa reveló que “partí por bajarme yo el sueldo. Es tan fácil cortarles a todos los demás y uno seguir piola. Ahora, yo no me lo puedo bajar legalmente porque está fijada por ley, pero lo que estoy haciendo es donarlo a la municipalidad”.

“Las bibliotecas están todas vandalizadas, destruidas, eso no va a funcionar hasta en 3, 4 años más. Tuve que sacar a todo el mundo. No tengo cómo pagarles. No llego a fin de año y todavía no logro cortar todo lo que tengo que cortar”, agregó.