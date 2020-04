Eyzaguirre plantea que con Bachelet habría “una estrategia más cercana a Merkel y veo a Piñera más similar a Trump”

El exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre brindó una entrevista donde criticó el actual manejo del Gobierno respecto a la crisis sanitaria y económica por el coronavirus.

Hace cerca de un mes, su hijastra contrajo Covid-19 y, pese a que ella había salido del país, según los cálculos familiares, el contagio se habría producido en Chile. Pero según cuenta la exautoridad, “no me pude hacer el examen, entonces no sé si soy un recuperado” y su caso podría representar justamente el grupo de personas que, a su juicio, la política del gobierno del Presidente Sebastián Piñera no estaría apuntando: reconocer a aquellos que, siendo asintomáticos, podrían ser una fuente de contagio, algo que solo se lograría aumentando la capacidad de testeo.

Pese a ello, señaló que “no hay ninguna tensión con seguir las instrucciones del gobierno, porque eso es lo que todos los chilenos tenemos que hacer”.

“Ahí tiene que haber una especie de básica obediencia civil, porque en esto necesitamos caminar todos para el mismo lado, pero uno puede y debe tener un rol activo en exigir transparencia y proponer medidas alternativas”, dijo además en entrevista con La Tercera.

Consultado por las medidas que ha impulsado el Gobierno de Piñera y el ministro de Salud Jaime Mañalich, hizo una comparación entre lo que ha hecho Ángela Merkel en Alemania con Donald Trump en Estados Unidos.

“Para ejemplificarlo pondré dos extremos: la política de Angela Merkel y la de Donald Trump. Merkel tiene los mejores indicadores del mundo en términos de la cantidad de testeos que ha hecho por habitante y la cantidad de recuperados respecto de los infectados. En Alemania en este momento hay dos recuperados por cada infectado y en Estados Unidos hay uno por cada diez. La estrategia de Trump ha sido suponer que la cantidad de personas asintomáticas es muy alta, entonces que no colapsaría el sistema de salud, por tanto, comenzaron a reabrir el país. Siento que este gobierno está relativamente, sin ser igual, más hacia la línea de Trump y yo estaría mucho más cerca de Merkel”, aseguró.

De esta forma, “con Bachelet habríamos tenido una política más merkeliana, efectivamente. Ahora, cuando tienes una política así, los costos iniciales son mayores, porque tienes que tener medidas más duras de distanciamiento social y de cuarentena”.

“Tiendo a pensar que, conociéndola, que Bachelet habría tenido una estrategia más cercana a Merkel y veo a Piñera más similar a Trump“, insistió.

Rol de la oposición

Hace unos días el expresidente Ricardo Lagos dijo que la oposición “no ha dado el ancho”, lo que abrió un debate respecto del rol del sector. “Veo más conflictos dentro del gobierno que en la oposición”, aseguró Eyzaguirre.

“Sin ir más lejos, entre el ministro de Educación y el de Salud. Veo conflictos también con los alcaldes de su signo. Entonces, dado que en tiempos de pandemia el gobierno es el supremo conductor de la actividad del país, me preocupa más el que veamos una sola voz ahí que el rol de la oposición”, dijo.

“He visto a mis amigos Rodrigo Valdés, a Eduardo Engel, al menos a los economistas de oposición, con una actitud supercooperadora. Y respecto del manejo de la pandemia también, nuestra actitud ha sido propositiva y en ningún caso ha sido tratar de acusar o apuntar el dedo. No he visto un país paralizado por una oposición destructiva”, dijo.

Para él, “he visto es siempre una actitud cooperadora. Ayer tuve un intercambio con un joven diputado oficialista y le dije que me hubiera encantado que durante el gobierno de Bachelet la oposición hubiese tenido una actitud tan cooperadora como estamos teniendo nosotros”.