Diputado Celis criticó al Gobierno por levantar la cuarentena en la ciudad de Temuco

El diputado Ricardo Celis (PPD), presidente de la Comisión de Salud y parlamentario por La Araucanía, criticó la medida tomada por el Gobierno de levantar la cuarentena total a la comuna de Temuco a partir de este jueves 30 de abril.

Celis afirmó que “me parece de una gran irresponsabilidad el levantar la cuarentena en Temuco justo cuando estamos entrando a un fin de semana largo, dado que se trata de una de las ciudades con mayores tasas de contagiados en Chile, con una gran cantidad de personas, tal vez la mayor proporcionalmente, que han ocupado ventilación mecánica y donde se presenta la mayor cantidad de personas que fallecen por Coronavirus en Chile, con una tasa de 2,6 siendo que el resto del país es 1,4. Esto es de una irresponsabilidad mayúscula”.

El legislador teme que los buenos resultados obtenidos en la gestión de la crisis sanitaria retrocedan ante la medida tomada considerando que hace muy pocos días las autoridades hablaban de la irresponsabilidad de los ciudadanos al no respetar la cuarentena.

“Hay que reconocer los buenos resultados de la autoridad sanitaria en términos generales pero este tipo de medidas no puede ser respaldado porque todo lo ganado va a ir hacia atrás. Ya la gente ha sido irresponsable en cuarentena entonces imaginémonos la gran irresponsabilidad que va a haber cuando la gente sienta que se han relajado las medidas y tenga la sensación de que se ha superado el momento más grave que vive nuestra región en temas del coronavirus. Más aún, estamos llegando a días más peligrosos, con más contaminación ambiental”, señaló el parlamentario.

“Creo que la autoridad regional y el intendente deben defender a la región, así como el alcalde debe defender a su comuna. Esto no es un tema de más o menos negocio, el dilema es que necesitamos cuidar la salud de los chilenos y de los que viven en Temuco, de nuestros adultos mayores, de la gente que vive en hacinamiento, y de los niños”, sostuvo Celis.

Finalmente, el diputado PPD reiteró que “necesitamos cuidar la salud, no privilegiar que se abran los supermercados y que la gente circule como si nada hubiera pasado. Aquí hay que hacer un llamado a que la gente tome distancia social, que los que se pueden quedar en casa lo hagan, y que la gente no se relaje y no crea que se ha superado el mal momento que vive La Araucanía y Temuco”.

Agencia Uno