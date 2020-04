Diputado Pablo Lorenzini renuncia a la DC

El diputado Pablo Lorenzini renunció este martes a la Democracia Cristiana (DC). Junto a esto, también se desprende de la bancada del partido en el Congreso. Esta despedida se informó a fines de marzo, solo que se confirmó recién este martes ante la Cámara de Diputados.

En conversación con 24 Horas, el parlamentario dijo que renunció porque “prefiero tener la libertad de pensar en Chile, en mi región, en el país y no en temas políticos que votar en contra de la oposición, a favor del otro… creo que estas no son circunstancias para políticamente estar recibiendo instrucciones de partido ni órdenes. Prefiero tener la libertad de acción, de acuerdo a mi conciencia para actuar y reaccionar como corresponde a cada proyecto en cada circunstancia”.

Consultado directamente si esta renuncia se debe por la conducción de Fuad Chahín, el ex demócrata cristiano dijo que “yo no voy hablar de mi partido al que pertenecí décadas, pero en estas circunstancias creo que no se está actuando de una forma coordinada y adecuada, por tanto prefiero tener la independencia para tomar las decisiones que correspondan”.

“Hoy día no está funcionando el sistema en general, en donde tú podías plantear, y te decían díscolo, pero hoy día lo que ha pasado en la bancada, la elección de la mesa,los debates; prefiero tener mi liberta de acción”.