Senador Insulza apunta contradicción del Gobierno: Habla de nueva normalidad, pero que se queden en casa el día del Plebiscito

El senador José Miguel Insulza (PS) se opone a que, en este momento, se empiece a discutir sobre un nuevo cambio de la fecha del Plebiscito del 25 de octubre.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el parlamentario dijo que “considero contradictorio que el Gobierno, por una parte, habla de nueva normalidad, quiera sacar a la gente a la calle y quiere que se quede en la casa el día en que había plebiscito, entonces es raro”.

Por otra parte, dijo que “así como también hay cierta oposición que reclama que no se haga nada y que nos quedemos todos en cada, pero que el plebiscito va. Las dos cosas son posiciones raras”.

“Yo soy contrario totalmente ne discutir el tema hoy día. Estamos a fines de abril (…) el plebiscito sería en octubre, por qué hablar cinco meses antes de lo que va a pasar en ese momento, yo creo que es un error. Yo creo que en octubre va haber condiciones para hacer un plebiscito”, opinó.

A su posición, Insulza agregó que “soy contrario a la postura del Gobierno de que hay que normalizar, los niños tienen que ir al colegio, la gente tiene que ir a trabajar, etc., pero vamos a ver si hacemos el plebisicto o no. Eso a mí no me gusta, no me parece”.

Por el lado de la recesión económica, que planteó el Presidente Sebastián Piñera, el senador dijo que “eso ya sería peor, porque la recesión económica sí que va estar con nosotros en octubre. Entiendo al Presidente, tiene bajo rating en las encuestas, pero que no sea tan evidente. No hay ni que preguntar si en octubre estuviéramos en la misma situación de abril, sería el primero (en decir) cómo va ir la gente si está encerrada en su casa”.

El argumento de que el Plebiscito es un costo demasiado alto ($24 mil millones) y se podría usar para otra cosa en esta crisis sanitaria, Insulza respondió que “la democracia cuesta un poco de plata, no es gratis la democracia. Hubo un tiempo en que quienes ocupaban los cargos era gente de dinero, por tanto no le pagaban. Hay historia de la Cancillería de señores que fueron embajadores en países de Europa y se construyeron con su plata la embajada. Yo no soy partidario de ese tipo de democracia”.