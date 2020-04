Diputado Diego Paulsen (RN): “Creemos que el sistema de capitalización individual es el mejor de reparto en el mundo”

Hace algunos días la diputada Camila Vallejo (PC) ingresó un proyecto ley que busca establecer la declaración de interés nacional el patrimonio de las AFP y dar pie a un proceso de nacionalización. De todas maneras, la moción aún no ingresa y la parlamentaria trató de “inexplicable” que todavía no se tramite.

Diego Paulsen (RN), presidente de la Cámara de Diputados, conversó con La Mañana Interactiva de radio Agricultura y abordó la problemática. “Se ha criticado mucho a la Cámara respecto al rol que juega la secretaría general y la mesa de la Cámara de Diputados por declarar adminisble o inadmisible un proyecto de ley. Para transparentar esta discusión, hemos sincerado un procedimiento que es otorgarle a un grupo de abogados que emita un informe de admisibilidad o inadmisibilidad de todos los proyectos que ingresen”, sostuvo.

“No es un trabajo a tontas y a locas; voy a dar la garantía de que se va a cumplir la Constitución“, complementó el oficialista, quien se refirió al proyecto presentado Vallejo. “Yo me rijo por los informes y recomendaciones que me dan. Voy en el informe 10 de 25 que me dieron, aún no he podido leer el proyecto de ley que ingresó Camila Vallejo. Esto es una discusión que viene hace tiempo y creemos que el sistema de capitalización individual es el mejor de reparto en el mundo. Hay quienes quieren hacer creer a los ciudadanos que esto es lo peor que ha pasado y que quieren terminar con él“, expresó.

Paulsen también consideró la intensa agenda legislativa que ha tenido en las últimas semanas. “Hemos tratado de despachar todos los proyectos con discusión inmediata, no vamos a descansar habiendo iniciativas que permitan mejorar la situación que vivimos en nuestro país. En los últimos seis meses el rol de la Cámara de Diputados disminuyó los tiempos en aprobar los proyectos de ley. Hemos demorado en promedio aprobar proyectos de un año a sólo semanas”, cerró.