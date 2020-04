Osvaldo Andrade y rol de la oposición: “No hay nada peor que hablar de lo que no existe”

Las oposición ha recibido críticas por el rol que ha tomado durante esta crisis sanitaria del coronavirus. Mientras que el expresidente Ricargo Lagos dijo que “no han dado el ancho”, el Presidente Sebastián Piñera llamó a pasar de la “oposición a colaboración”.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el exministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, consultado por el panorama en el Congreso, pidió que “no me pregunte por lo que no existe. No hay nada peor que hablar de lo que no existe”.

En su crítica de falta de contrapunto al Gobierno, el exdiputado PS señaló que el problema de la oposición es que “tiene una inhibición de mostrarse como tal, asumiendo que las medidas que toma el Gobierno algunas hay que respaldarlas y otras rechazarlas”.

Continuó diciendo que “una oposición en el cuadro en que estamos tiene que tener la capacidad de decirle al Gobierno: ‘Mire, nosotros estamos dispuestos a colaborarle en eso, porque nos parece una buena idea la que usted está planteando, y no estamos dispuestos a colaborar y nos vamos a oponer a esta idea porque nos parece una mala idea"”.

E insistió: “La oposición tiene un problema, que tiene una inhibición, no entiende esta polaridad, o lo uno o lo otro, y es perfectamente posible combinarlo“.

Para solucionar la falta de liderazgo del bloque, dio una idea. “Yo creo que la oposición debería todos los días después de la exposición del ministro Mañalich en La Moenda, tener un grupo de expertos con una vocería y decir ‘mire, lo que se dice hoy día nos parece bien esto y nos parece mal esto’. Eso debiese hacer la oposición, colaborar en lo que es positivo y rechazar lo que no es positivo“, planteó.

Según él, “está una cosa latente de ‘si nos ponemos muy críticos, van a decir que no colaborar. Si nos podenmos muy colaboracionistas van a decir que nos entregamos’. Entonces, está esa disyuntiva, se opta por lo más simple, ‘mejor no hago ná’“.