Pulso Ciudadano: Joaquín Lavín se consolida como preferencia presidencial, seguido por Daniel Jadue

La última encuesta Pulso Ciudadano, de Activa Research, registró que el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, lidera las preferencias para ser el próximo presidente de Chile, con un 19,8% de las menciones.

Le sigue otro alcalde, el de Recoleta, Daniel Jadue, con 6,9% de las menciones espontáneas. En tercer lugar está Franco Parisi, con 5,4%.

Al preguntar de forma espontánea a los encuestados “¿quién creen que será el próximo presidente?”, el resultado fue igual en términos de nombres: Joaquín Lavín (24,9%), Daniel Jadue (5,0%) y Franco Parisi, 4,1%.

Pensando en el plebiscito que se realizará en Octubre de 2020 un 74,2% declara que votará que aprueba cambiar la constitución mientras que un 10,8% rechazo. Un 9,4% declara que no irá a votar ese día y un 5,6% no sabe o no responde.

Al preguntar acerca del órgano que debe redactar esta nueva Constitución, un 53,1% votará por la Convención Constitucional (los ciudadanos serán electos íntegramente para este efecto). Mientras que un 23,5% votará por una Convención Mixta Constitucional (será integrada en partes iguales entre miembros electos para este efecto – ciudadanos- y parlamentarios en ejercicio).

Al preguntar por la intención de ir a votar en el plebiscito de entrada que se realizará en octubre de 2020, un 76,5% está muy seguro/seguro de que sí irá a votar, y un 11,6% muy seguro/seguro de que no lo hará. Un 11,9% no está seguro de si irá o no a votar ese día.

Se estima un votante probable de un 53,5% de la población para el plebiscito octubre 2020, donde la opción “apruebo” obtendría un 91,9% y la opción “Rechazo” un 7,9%.