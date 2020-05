Jacqueline van Rysselberghe se sinceró en íntima entrevista: “Yo intimido a los hombres”

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, entregó su visión sobre lo que fue el estallido social y abordó la crisis sanitaria que se vive actualmente a causa del coronavirus. También se refirió al machismo en la sociedad que aún sigue latente, sobre todo en la política.

“Cuando fue el estallido fue complejo. Me quemaron la sede. Amenazaron con quemar mi casa, fueron a la oficina de mi marido para tratar de quemarla también. Recibí amenazas de muerte… Es legítimo que hayan posiciones distintas en la sociedad, pero no se pueden resolver así. Yo tengo el derecho a ser respetada y eso se perdió en el estallido social”, comenzó expresando Jacqueline en entrevista con The Clinic.

Además, la titular de la UDI abordó el tema del machismo en la política, afirmando que ella “intimida” a los hombres.

“Es difícil. Aunque ahora el machismo es más sutil, todavía se mantiene. Los liderazgos femeninos, sobre todo los que son fuertes, aún generan resistencia. Uno lo ve. Por ejemplo, nadie le diría a un hombre: ‘Le dio una pataleta’. En el fondo, se genera resistencia cuando es una mujer la que toma las decisiones”.

Al se consultada sobre cómo enfrenta tal ‘resistencia’, van Rysselberghe aclaró que “en la política, yo nací en la adversidad. En la Universidad de Concepción, ser de derecha era ser minoría. Y me metí porque me gustó, porque esto me entretiene”.

Sobre lo que más le entretiene dentro del mundo de la política, Jacqueline indicó que “me gusta competir. Fui atleta. No jugaba vóleibol. Yo corría. Me gusta ganar“.

Sobre esto, puntualizó en que “yo no me siento ahombrada, pero sí me gusta competir de igual a igual”.

“Muchas veces les digo: ‘Te voy a ganar. O te cuidas o te gano’. Entonces, claro, yo intimido a los hombres. Y eso genera un ambiente más hostil porque aflora el machismo. Entonces, se requiere de un esfuerzo adicional para poder manejar esos ambientes hostiles“, declaró la timonel de la UDI.

Asimismo, afirmó que “tengo un nivel de dogmatismo súper alto. Sé que es así. Por lo tanto, evito enfrentarme. He aprendido que, a veces, vale más la pena que crean que la idea es de ellos. Y hay otras veces que hay que hacer todo un trabajo de persuación previo. Requiere más tiempo, es más esfuerzo”, sostuvo.