“Es injusto e inoportuno”: RN pide al Gobierno que deje sin efecto el recorte a Bomberos

Renovación Nacional se mostró contrario al recorte al presupuesto de Bomberos, que hizo e Gobierno por $3.755 millones.

El partido de oficialismo, al enterarse de la noticia, publicó en sus redes sociales su opinión al respecto, lo que calificó de “injusto e inoportuno”.

“RN está con los bomberos, apoyamos a esta noble institución y nos oponemos a su recorte presupuestario. Solicitaremos al Gobierno que deje este recorte sin efecto“, dijeron.

Además, el presidente del partido, Mario Desbordes, añadió: “Estamos frente a una gran crisis económica. Es evidente que hay que ajustar presupuesto, pero no en áreas sensibles. Gobierno debe dejar sin efecto el recorte a Bomberos de Chile. Una sola pregunta: ¿cuánto costaría al fisco si pagara todos los costos de esa noble institución?“.

Por su parte, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, dijo que “ha habido esfuerzos importantes en el último tiempo, pero hoy el país está enfrentando una situación muy difícil, muy excepcional por la pandemia. Es un recorte presupuestario que no nos gusta, que si hubiésemos podido no realizarlo no lo hubiésemos realizado”, agregó Blumel”.

“Hoy prácticamente todas las instituciones que cuentan con financiamiento público han tenido que reasignar sus gastos o han tenido que reducirlos, porque precisamente hoy tenemos un objetivo fundamental que es poner todo el esfuerzo en la contención de la pandemia”, añadió.