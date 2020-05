Nueva ministra de la Mujer por antiguas declaraciones: “Como mujeres, como chilenos, tenemos derecho a tener tendencias políticas”

“No podemos desconocer lo bueno del régimen Militar”, fue lo que dijo la nueva ministra de la Mujer, Macarena Santelices, hace tres años en una entrevista con El Mercurio. Tras su nombramiento, esta y otras declaraciones de la excaldesa de Olmué han despertado críticas.

En su primer día en el cargo, la autoridad aclaró que “las violaciones a los DD.HH. es algo que jamás puede ser justificado. Ningún color político puede justificar la violación a los DD.HH. y los DD.HH. no tienen religión, no tienen que ser de izquierda o derecha, los DD.HH. los tenemos todos y es una de la razones por las cuales vamos a luchar en el Ministerio de la Mujer”.

“Júzguenme desde lo que hago hoy en adelante, como mujeres, como chilenos, tenemos derecho de tener tendencias politicas, pero eso en ningún caso significa vulnerar ningún tipo de derecho o de justifica la violación de DD.HH.”, pidió.

Otro comentario que se ha recordado en redes sociales, es cuando Santelices señaló en Twitter en 2018: “Los municipios ya no damos abasto. Las ayudas sociales deben ser para nuestra gente: los chilenos. Salud, vivienda, ni siquiera tenemos resueltos nuestros problemas!!! Urgente NO MÁS INMIGRANTES“.

Sobre ello, la ministra respondió que “no me corresponde hacer juicios hoy como ministra de la Mujer a comentarios que he hecho en el pasado, sí puedo solidarizar con los 345 alcaldes de Chile que tienen una realidad que tienen que enfrentar los problemas día a día de los que más sufren, persona que no tiene servicios baciso… y hay muchos inmigrante que incluso fueron deportados, porque todos sabemos en que hubo años en que se descontroló la situación“.