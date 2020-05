Diputada de RN logró escapar de “encerrona” en la Costanera Norte: intentaron romperle los vidrios

La diputada Karin Luck (RN) logró evitar que un grupo de asaltantes le quitaran el auto en el que andaba por la Costanera Norte.

Conocida como la técnica de la “encerrona”, la parlamentaria fue víctima de este tipo de delincuencia en el sector de la salida de La Concepción, en Providencia, mientras regresaba del Congreso en Valparaíso.

“Hoy día cuando veníamos del Congreso, venía con dos personas más ysalíamos de la Costanera Norte hacia La Concepción, y ahí un auto de a poco fue andando más lento hasta que que no me dejó espacio ni para poder adelantarlo. Ahí se bajan tres personas, yo los vi vestidos de negro y uno con un arma“, relató la diputada.

Además, señaló que con un martillo intentaron romperles los vidrios del automóvil.

“En algún minuto, no me pregunten cómo, llego y los trato de chocar, para ver si se corren, porque no me funcionaba con los nervios la reversa, por lo que no me podía mover, y empiezo a tocar la bocina y empiezan a llegar autos. Ellos (los asaltantes) vieron que comenzaron a salir muchos autos de la Costanera y agarraron su auto y se fueron hacia el oriente”, dijo.

Al interior del auto también iban el periodista de la bancada RN, Francisco Águila, y Constanza Castillo, jefa de gabinete del presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen.