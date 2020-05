“Me fui a fumar un cigarro para que se me pasaran los monos”: Rodolfo Carter se molesta con Daniel Jadue y se va de “Mucho Gusto”

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, no soportó presenciar las palabras de su colega de Recoleta, Daniel Jadue. Por eso, se paró y se fue del estudio del matinal “Mucho Gusto”, en donde ambos estaban invitados, uno de forma presencial y otro a través de un despacho.

Lo que comenzó la tensión fueron los dichos del comunista, quien criticó la posición que ha tenido el Gobierno con diferentes comunas. Según él, a algunos los tratan distintos. “Yo creo que efectivamente este Gobierno se caracteriza hace rato por venir tratando de distinta forma… y es más: cuando uno ve las reuniones en La Moneda a los alcaldes que invitan, cuáles son los alcaldes que tienen”.

“Yo por ejemplo he escuchado en este mismo canal alcaldes que han dicho ‘a mí me llamó el Presidente de la República para avisarme que iba entrar en cuarentena’. Bueno, a mí no me llamó nadie“, dijo.

Pero su molestia no terminó ahí. Jadue también se refirió a otra entrevista que tuvo con José Luis Repenning. “El otro día, en este mismo canal un periodista muy desinformado tuvo una discusión bastante mal intencionada conmigo, un peridista de apellido Repenning; él insistía en en preguntarme qué iba hacer yo, qué hacía yo, por qué no hacía, porque no fiscalizaba”, recordó.

“La respuesta que yo se la di ese día respetuosamente se la dio ayer el Presidente de la República, cuando tuvo que firma un decreto para permitir que los alcaldes colaboremos en tareas de fiscalización, porque hasta antes del decreto ni siquiera podíamos colaborar”, dijo.

Luego, Jadue criticó a otros alcaldes por las aperturas y cierres de centros comerciales: “A nosotros no nos corresponde dar protocolos o acodar protocolos con las empresas privadas. Los alcaldes que lo han estado haciendo para aparecer en cámara, para aparecer que ellos abren o ello cierran, ha tenido los traspiés que ya se han visto, porque además se arrogan atribuciones que no les corresponden y hacen experimentos sociales que tampoco corresponde. Yo no me presto para eso“.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, criticó duramente al Gobierno por las medidas tardías y por tratar de distinta manera a las comunas y tener favoritismo por Alcaldes que abrían y cerraban Malls en la TV. #MuchoGustoMega

Rodolfo Carter (La Florida) se indignó y se fue…😳 pic.twitter.com/yLsXZUrctL — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) May 8, 2020

Carter se va, pero vuelve

En medio de las palabras del alcalde de Recoleta, el de La Florida, que estaba en el estudio, desaparece.

“Las palabras del alcalde Jadue provocaron harta molestia en el alcalde Carter, que yo no se si se fue…”, trataba de entender Diana Bolocco lo que estaba pasando. “Voy a buscar al alcalde Carter, que no quiero que se vaya enojado”.

Tras unos minutos, la autoridad comunal volvió ante las cámaras.

“Me fui a fumar un cigarro para que se me pasaron los monos. Estoy chato de los que dicen que son los verdaderos Jesucristos salvadores del país. Me molestaba cuando Mañalich hacia callar a todo el mundo y cuando trataba de estúpida o ignorante a la alcaldesa Cathy Barriga, pero no podemos invalidar a todas las autoridades”, aseveró, según consignó Meganoticias.

Añadió que “me molesta cuando trata de ignorante a un periodista y que puede no estar de acuerdo con él. No se puede tratar de ignorante a un periodista”.