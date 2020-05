Diputada Hoffmann encara a diputado Jackson: “Lo que pasa es que tú eres un fresco, porque eres incapaz de pedir perdón”

Una interrumpida y acalorada discusión se dio esta mañana en la matinal “Bienvenidos”, de Canal 13, en donde estaban invitados los diputados Giorgio Jackson (RD) y María José Hoffmann (UDI).

El cruce de palabras entre ellos no cesó durante todo el debate, centrado en las donaciones de dietas de los parlamentarios de RD al mismo partido y no a instituciones benéficas, como algunos suponían. Aunque el diputado del Frente Amplio ha insistido en que siempre ha especificado que la mitad de su sueldo ha sido para aportar a su propio proyecto político.

Cuando tuvo la palabra, Jackson criticó el argumento de la superioridad política que utiliza oficialismo en contra ellos, diciendo que “tanto le irrita a un sector político que se denuncie las cosas como son, que agarran el comodín y dicen que es superioridad moral. Resulta que ahora somos culpables de tratar de hacer las cosas bien, y que nos digna ‘ah que ustedes se creen superiores moralmente’, y eso me parece que es tratar dar vuelta la tortilla de una manera impresionante“.

Mientras explicaba su posición, Hoffmann se entrometía: “Oye Giorgio, pide perdón mejor… Giorgio, en serio”.

“No entiendo qué le cuesta tener un grado de humildad y reconocer que se equivocaron. Han engañado a todos los chilenos por años haciendo creer que donan. Ese es el problema, si el problema ellos pueden aclarar si se pasan o no se pasan. De verdad, Giorgio asume con humildad tu error. No donas un peso de tu sueldo, cero“, le criticó la diputada.

Evidentemente molesta, la parlamentaria insistía que la situación “es indignante, porque si uno viera una actitud más humilde… lo tengo al lado, a mí me aflora un sentido maternal, pero cuando veo la soberbia…”.

En eso, Polo Ramírez y Amaro Gómez-Pablos preguntan qué es peor: si donar su propio sueldo a su propio partido o la corrupción de dinero a partidos políticos que hizo SQM y Penta.

“Las dos cosas son graves”, contestó Hoffmann. “Nosotros asumimos y lo hemos dicho de cara al país. A mí me tocó ser jefa de bancada. Pedimos perdón al país por una situación que ocurría en todos los partidos políticos”.

Jackson precisó y dijo que en RD no. “Lo que pasa es que tú eres un fresco, porque eres incapaz de pedir perdón por haber…”, dijo ella. “(Jovino) Novoa y (Pablo) Wagner están condenados”, contestó él.

“Esa es la superioridad, así tratan a los parlamentarios de la derecha”, siguió alegando la política de la UDI.