Senador Lagos Weber por Ingreso Familiar de Emergecia: “No se le van a negar esos recursos a los chilenos”

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) aseguró que el proyecto de ley de Ingreso Familiar de Emergencia saldrá a la luz, pese a que fue aprobado por el Congreso sin acuerdo en los montos del beneficio. Por ello, el Gobierno anunció que presentará un veto para solucionar la omisión de cuánto recibirá cada familiar.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el parlamentario dijo que “este proyecto es un tremendo proyecto, que en lo grueso es muy importante. Son muchos recursos y van a muchos millones de hogares chilenos”.

Aprobando el monto en general de 800 millones de dólares, las diferencias entre la oposición y el Gobierno, son que “no nos pareció que dejaba excluido a un sector de personas, de hogares vulnerables, por tener un ingreso formal, léase un pensión básica solidaria o una pensión de invalidez. Perdíamos una parte del beneficio, en circunstancias que la familia de la casa de al lado, en igual nivel de vulnerabilidad, por ser todos trabajadores informales, recibía más beneficios”.

Otro desacuerdo es que el dinero entregado se entrega de forma decreciente durante los tres meses que dura. “Si usted está restando plata mes a mes, hay un inventivo a que no se queden en la casa y salga a buscar pega, y eso es precisamente lo que hay que evitar“, dijo.

Lagos Weber señaló que no están pidieno “quemar todos los cartuchos”, como dijo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, sino que “nosotros le pedimos llevarlo a 1.200 millones, aumentando en 400. El Gobierno dijo que era mucho, y se le dijo por qué no gastamos 130 millones más (…) y podemos beneficiar a muchas familiar que van a tener un aporte parejo todos los meses”.

Pese a las diferencias, dijo que “no se le van a negar esos recursos a los chilenos” y que “claramente ese proyecto va a ver la luz, y no me imagino en una situación en que voy a negarle a los chilenos porque no me aumentaron el proyecto, pero sí el Gobierno lo pone en esos términos, mi respuesta tiene que ser hágase (cargo) entonce usted solo el Gobierno. Y creo que no es sana esa actitud, porque no vamos a salir de esta crisis ni el Gobierno solo, ni la oposición sola”.