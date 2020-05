Senador Lagos Weber y la polémica de RD: “No estaban donando, estaban ahorrando plata, aportando a su política”

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) abordó la polémica de las donaciones de las dietas de los parlamentarios de Revolución Democrática (RD), que van a su mismo partido.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el parlamentario dijo que también creía que ellos donaban la mitad de su sueldo a fundaciones, por lo que calificó el hecho como un error comunicacional de gravedad.

“Donar es altruismo, eso es donar. No estoy diciendo que sea ilegal lo que hicieron, pero claramente muchos chilenos y chilenas entendieron otra cosa, incluido yo mismo que decía ‘ah que donen, qué bien que la donen’. Bueno, no estaban donando, estaba ahorrando plata, estaban aportando a su política, a su proyecto político, nada de eso puede ser ilegal“, dijo.

Pese a no haber problemas con la legalidad, sostuvo que “desde el punto de vista comunicacional” fue “un mensaje completamente torcido, nadie se puede donar plata y ponerlo en una cuesta propia”.

“Aquí hay un sector de la política, que venia sin historia, por lo tanto eran impolutos, no tenían pasado, ni bueno ni malo. Hoy día tienen un pasado de dos años y esto no ayuda en nada. Los chilenos que pensaban que esta generación era distinta por diversas consideraciones -es distinta-, pero no era era lo que se pensaba que era, y eso sigue deteriorando la imagen de la política“, concluyó el senador.