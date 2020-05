Diputado Soto lamenta que se declarara inadmisible proyecto que suspende pago del CAE

Con los votos de diputados de Chile Vamos, la Cámara declaró inadmisible el proyecto de ley ingresado por la Bancada del PPD, que suspende el pago de los créditos garantizados (CAE), en el caso de una epidemia o pandemia, y cuando la autoridad sanitaria respectiva haya declarado alerta sanitaria.

Los diputados del PPD cuestionaron esta votación, argumentando que no se estaría vulnerando el artículo 65 número 3 de la Constitución Política, porque el proyecto sólo busca suspender el cobro del CAE y del crédito del fondo solidario, no condonar, por ende dichos créditos se mantendrían bajo los mismo términos establecidos una vez que termine la pandemia.

“El proyecto establece la imposibilidad de hacer cobro de dichos créditos durante la pandemia, por lo tanto, no condona, no reduce, no modifica la esencia de las obligaciones contraídas, lo que a nuestro punto de vista significa que esta iniciativa es plenamente admisible”, explicó el jefe de la bancada del PPD, Raúl Soto.

Asimismo, el parlamentario emplazó a Chile Vamos por “impedir que se legisle acerca de este beneficio que está destinado a jóvenes profesionales que están hoy día endeudados”.

Por su parte, la diputada y miembro de la Comisión de Educación, Cristina Girardi, indicó que “primero que hay que decir es que estos recursos lo manejan los bancos, en consecuencia, en el caso de que se suspendieran estos pagos, serían los bancos y no el Estado los que dejarían de percibir estos recursos. Es decir, este proyecto de ley no incide en los recursos del Estado”.

“En segundo lugar, esto no se trata de una condonación, sino que una suspensión mientras dure la pandemia, así como se suspendieron el pago de los permisos de circulación, lo que fue declarado admisible en su oportunidad. Misma razón, misma disposición”, afirmó la diputada Girardi.

En tanto, el también miembro de la Comisión de Educación, Rodrigo González, sostuvo que “es muy lamentable que haya sido declarado inadmisible ya que iba en directo beneficio de miles de profesionales deudores del CAE. En momentos de incertidumbre respecto a lo que la propagación de la pandemia se refiere, el costo de la educación no puede suponer una carga adicional en medio de la emergencia que estamos viviendo”.

Agencia Uno