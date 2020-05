Presidenta del Senado y veto al proyecto de Ingreso Nacional de Emergencia: “Queríamos mejorarlo y ahí nos encontramos con un portazo”

Durante los últimos días el Gobierno comunicó que pondrá veto presidencial al proyecto de ley de Ingreso Familiar de Emergencia. Con esta decidió se buscará añadir montos a la iniciativa que fue despachada desde el Congreso, pero sin el detalle de cómo y de qué manera se distribuirán los US$ 802 millones que tiene contemplada la iniciativa.

Adriana Muñoz, presidente del Senado, conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y se refirió a la negativa del Ejecutivo. “No hubo una posibilidad de cerrar un acuerdo, hubiésemos preferido 80 mil pesos mensuales por persona y no de forma decreciente. Queríamos mejorar el proyecto y ahí nos encontramos con un portazo que es el veto“, sostuvo.

Las declaraciones de la líder de la Cámara Alta aluden a la disminución del aporte individual de 65 mil pesos, que calificaron como insuficiente. “Tengo que revisar bien el veto. No voy a rechazar, voy a abstenerme“, complementó la parlamentaria.

La socióloga y ex presidenta del Partido Por la Democracia (PPD) también se refirió al rol de la oposición durante la crisis sanitaria. “Nuestro papel como oposición no es fácil porque tenemos una división. Hemos puesto a disposición toda nuestra colaboración, manteniendo nuestras visiones”, expresó.

“Estamos haciendo esfuerzos, no es fácil en una situación de catástrofe como ahora. Creemos que el Estado tiene que tener una intervención mucho más drástica y agresiva”, añadió Adriana Muñoz, quien además comentó las críticas del ex Presidente Ricardo Lagos “Lamento las expresiones del Ex Pdte, creo que se refirió en la Cámara de Diputados con la elección de la mesa“, dijo.