Rechazan proyecto que creaba bono por cesantía con cargo a utilidades de las AFP

Esta tarde la Cámara de Diputados rechazó la admisibilidad del proyecto de ley presentado por la diputada Karol Cariola (PC), y que proponía la creación de un bono solidario de contingencia por cesantía con cargo a las utilidades de las AFP, para las personas que han perdido su fuente laboral con motivo del Covid-19.

La iniciativa necesitaba de la mayoría simple de los parlamentarios presentes y fue rechazada por 70 votos a favor, 63 en contra y 11 abstenciones, estas últimas se suman al rechazo.

“Queda claro que hay sectores políticos en la Cámara de Diputados que, lamentablemente, defienden más los intereses de las AFP y de los súper ricos que del pueblo de Chile que está pasando necesidades”, aseguró Cariola.

Asimismo, agregó que “nosotros argumentamos que este proyecto de ley no crea nuevos servicios públicos, no asigna nuevas funciones, no incide en materias de seguridad social y no irroga nuevos gastos, son las ganancias de las AFP, los que por años se han estado echando al bolsillo sus dueños”.

La parlamentaria PC agregó que “Chile y su gente en este momento necesitan más de las ganancias de las AFP que los dueños que llevan años repartiéndose entre ellos y llevándolas al bolsillo”.

Agencia Uno