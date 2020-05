Round matinal entre Iván Moreira y Gonzalo Winter: uno le enrostró el caso Penta, el otro lo acusó de hipócrita

Un nuevo round político se vivió este miércoles en un matinal, esta vez en el de Chilevisión, “Contigo en La Mañana”. En el programa estuvieron invitados el presidente de la DC, Fuad Chahín, el senador Manuel José Ossandón (RN), el senador Ivan Moreira (UDI) y el diputado Gonzalo Winter (CS).

Fueron estos dos últimos quienes protagonizaron un tenso debate, que incluyó el caso Penta en que estuvo involucrado Moreira.

Mientras discutían sobre la delincuencia y los “narcofunerales”, Winter le enrrostró al senador que en el 2003 hizo “9 boletas ideológicamente falsas por 38 millones de pesos a las empresas Penta S.A, Inversiones Penta 3, Iván Penta Ltda y quedando impune, por una suspensión condicional del procedimiento que fue la que promovió la renuncia del fiscal Gajardo y Norambuena, y esas cosas también afectan porque pierde legitimidad todo el sistema político frente la ciudadanía”.

Moreira respondió: “No le voy a responder absolutamente nada a este señor, porque no voy a perder el tiempo con este señor que me ha descalificado. Lo único que le puedo decir a ustedes es que un juez de la República me otorgó el sobreseimiento y los miembros de la Corte Suprema al momento de desaforarme, ninguno dijo que había cometido delito alguno. Entonces no me venga a hablar de ese tipo de cosas”.

Winter insistió: “Lo que yo dije sobre el senador Moreira no son acusaciones sino información que saqué desde su propia declaración y eso es relevante, porque cuando hablamos del caso Penta, Corpesca, SQM, etc, no estamos hablando del pasado, porque lo relevante de estos temas es cuántas veces alguien financiado por Corpesca votó leyes que incidían en la pesca, así sucesivamente”.

Más adelante, el senador criticó al Frente Amplio y sacó a colación la polémica de las donaciones de dietas de Revolución Democrática. Según él, desde el sector político “no aportan absolutamente nada, porque lo único que hacen es criticar, sobre todo este señor que viene a poner en tela de juicio a los demás, solamente a la derecha no a la izquierda, cuando ellos mismos le han mentido al país con el tema de las donaciones”.

“Uno puede hacer críticas, pero la actitud que ha tenido este señor en algunos medios de comunicación, que da para querella, pero yo no la he hecho porque no pretendo darle tribuna a este sector político… yo creo que es mucho más hipócrita lo que ellos dicen“.

Puedes revisar el momento a continuación: