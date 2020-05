Senadora Van Rysselberghe (UDI): “No podemos tener al país hibernando durante seis meses”

La delicada situación que vive la Región Metropolitana a causa del coronavirus ha provocado que algunos parlamentarios de oposición y alcaldes soliciten cuarentena total como método para intentar frenar la curva de contagios en la zona que registra el 70% de los casos nacionales. Jacqueline van Rysselberghe, senadora de la Unión Demócrata Independiente (UDI), dialogó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y expuso su postura ante la petición.

“Acá nosotros no podemos tener al país hibernando durante seis meses. En la curva de contagio no hay exponencial lineal, si uno guardaba las medidas de distanciamiento social eso se podía mantener, sin embargo, uno veía en la feria, las calles, gente que hacía fiestas… Hay un comportamiento y cuando hay un foco de contagio hay gente que desarrolla síntomas y las que no. Y esa gente que no desarrolla síntomas, transita sin saber que está contagiando“, sostuvo.

La parlamentaria, además, sostuvo que sin vacuna hallada es imposible acabar con la pandemia en nuestro país. “El impacto sanitario está evolucionando. Siempre lo dije: esto no va a estar listo en abril, no hay ninguna posibilidad. Si hacemos las cosas bien, la gente se va a contagiar de a poco y si se contagia de a poco, vamos a estar con una curva de contagio en abril, mayo, junio y probablemente en julio, no lo sabes. Es imposible desterrar el virus, no se le puede decir “coronavirus, váyase de Chile”… eso no va a suceder, la única manera es que salga la vacuna“, expresó.

“Lo que hay que hacer es que la gente se contagie de a poco, porque en la medida que se contagie de a poco, lo que sucederá es que aquellas personas que se agravan, estén las camas UCI disponibles. Hacia allá tienen que estar orientadas las medidas”, complementó la gremialista, quien hizo un llamado para que la población se comporte con responsabilidad ante la emergencia sanitaria. “Se han ido tomando bien las decisiones. Por muchas decisiones que tome el Ejecutivo, si la gente no las acata y empieza a actuar con cierta irresponsabilidad, no hay medida que ayude“, dijo.

Escenario económico post pandemia

Otro de los temas que abordó la senadora Jacqueline van Rysselberghe fue la crisis económica que vendrá luego de la emergencia sanitaria. Bajo esa premisa, auguró un escenario de menor inversión y mayor pobreza en Chile. “No podemos separar la crisis económica con la crisis sanitaria, son dos cosas que van de la mano. Para poder controlar los contagios, tenemos que bajar la productividad del país porque la gente no puede estar normal. Y al bajar la productividad del país vamos a tener menos empleos, menos inversión; vamos a tener un país más pobre y las familias chilenas van a ser más pobres“, expuso.

“Vamos a tener gente que logró salir adelante, pero que van a caer en la línea de la pobreza. Cuando esto haya pasado un poco y estemos inmersos de lleno en la crisis económica, nos vamos a dar cuenta de todo lo que hemos perdido“, complementó la senadora por la Región del BioBío.

Sobre la misma, la parlamentaria de la UDI sostuvo que la actual Constitución le permitió a Chile ser un buen atractivo para invertir, pero que con la pandemia eso se iba a mellar. “¿Cómo logramos en tan poco tiempo sacar a tanta gente de la pobreza y ponerla en una situación de clase media? ¿Dónde podía pasar todo eso? ¿Y cómo pasó eso? Con el trabajo de todos y la estabilidad económica, donde estaban las normas del juego claras, donde fuese un país atractivo para invertir. Todas esas cosas las da la actual Constitución, y en estos pocos meses lo vamos a perder“, sentenció.