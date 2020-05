Van Rysselberghe y escándalo de RD: “Hicieron gárgaras con que ellos donaban el sueldo y se donaban a ellos mismos”

Polémica causó en los últimos días la publicación del diputado ex Revolución Democrática (RD), Renato Garín, quien a través de sus redes sociales sostuvo que “el diputado Giorgio Jackson y la bancada de Revolución Democrática repiten que ellos ‘donan la mitad’ de su sueldo. Esto NO es cierto”. Lo anterior provocó fuertes enfrentamientos entre el ex dirigente estudiantil con varios de sus pares oficialistas, tales como Diego Schalper (RN), María José Hoffmann (UDI) y Juan Antonio Coloma (UDI), por mencionar algunos.

Jacqueline Van Rysselberghe, senadora de la UDI, conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y se refirió al escándalo que golpea a la coalición de centro izquierda. “Bien escandaloso. Hicieron gárgaras con que decían que donaban el sueldo y se lo donaron para pasarlo de un bolsillo a otro, eso no lo entiende nadie. Acá está una especia de superioridad moral con la que se vestían algunos, de verdad se develó y es bastante bochornoso lo que pasó“, sostuvo.

La parlamentaria, además, abordó el proyecto de ley que busca limitar la reelección. “Sinceramente la experiencia no es un defecto. No me afecta la ley porque es mi primer período parlamentario, pero cuando ingresé al Senado, para mí el que hubiese parlamentarios con experiencia era una situación de aprendizaje. Por un lado sabían mucho más que yo, tenían mucho más experiencia en enfrentar situaciones críticas, tenían una visión más ponderada de la institucionalidad“, expresó.

La gremialista profundizó en su postura y puso como ejemplo a México, país que ya legisló el tema. “No hay muchos países, más bien son súper pocos aquellos que limitan la reelección de sus autoridades. En México, que se había planteado eso, ya vienen de vuelta y no es una buena experiencia estar siempre con gente inexperta. La actividad pública, al igual que cualquier otra, es un oficio, requiere experiencia. La gente es la que te pone en el cargo y la gente es la que debiera sacarte”, complementó.

“Hay muchos parlamentarios, alcaldes y concejales que pierden. Hay algunos que se mantienen y es porque la gente reconoce su labor“, cerró Jacqueline Van Rysselberghe.