Ministros que tuvieron contacto con senadores con Covid-19 están en cuarentena preventiva

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, confirmó que los ministros que tuvieron contacto con los senadores Rabindranath Quinteros (PS) y Jaime Pizarro (DC), quienes tienen Covid-19, están en cuarentena preventiva a la espera de nuevos exámenes de PCR.

Si bien no especificó de qué autoridades se trata, la pregunta aludió directamente al ministro de Hacienda, Ignacio Briones; al ministro de la Segpres, Felipe Ward; y al ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel. Aunque todos habrían dado negativo en el examen, en una primera instancia.

De todos modos, el Ministerio de Desarrollo Social aclaró que “a partir de los casos de contagio en el Senado, según las autoridades del Ministerio de Salud, el ministro Sichel no es calificado como un contacto estrecho. De todos modos se realizó un test el viernes que salió negativo y volverá a hacerse uno a principios de semana”. Por esto, él no está cumpliendo cuarentena preventiva.

“Respecto a la cuarentena de los ministros de Estado, efectivamente ellos están en una cuarentena preventiva. Ellos tienen que hacerse en el momento más oportuno, entiendo que algunos de ellos ya se hicieron PCR y salieron negativo, pero sin entrar en ese detalle, lo fundamental es que entre lunes y martes, dado el contacto que tuvieron la semana pasada con los parlamentarios positivos, es que se hagan un nuevo PCR“, explicó Mañalich.

Esto, para definir si están en enfermos, o no, y deben “hacer una cuarentena que se complete a partir del miércoles pasado”.

Además, el Ministerio de Salud aclara que el ministro @MinDesarrollo, @sebastiansichel, no está catalogado como contacto estrecho, de acuerdo a la investigación epidemiológica realizada por la Autoridad Sanitaria de Valparaíso. (2/2) — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) May 17, 2020

Repetición de exámenes de PCR

El ministro Mañalich explicó que los exámenes de PCR se deben aplicar con tiempo, pues “si yo tengo contacto el día de ayer con alguien que esté infectado por coronavirus y me hago el PCR, la mayo probabilidad es que este PCR sea negativo, lo que no quiere decir que no vaya enfermarme en los próximos días”.

“Normalmente, los exámenes de PCR es positivo cuando la persona está apunto o ya con síntomas: tos, romadizo, secreciones bronquiales, fiebre”, ejemplificó.

“Un test de PCR muy precoz, como ha sido el resultado que han entregado varios parlamentarios de la comisión de Salud o algunos ministros, no puede ser identificado como una prueba definitiva de no contagio, porque si el contacto se produjo el día miércoles y el examen PCR (se hizo) el jueves, lo más probable es que sea negativo”, añadió. Por esto, para confirmar, se debe aplicar otro test a la semana siguiente, dijo.