Diputada Pamela Jiles trata de “nueva Cathy Barriga” a ministra Santelices: “Es un personaje de farándula”

La diputada Pamela Jiles no tiene una buena opinión sobre la nueva ministra de la Mujer, Macarena Santelices, a la que trató de ser “un personaje de farándula”.

En entrevista con el programa “Stock Disponible” de Via X, la parlamentaria dijo que “es una mujer que no tiene idea del feminismo, Teoría de Género , para ella es algo que no lo ha visto pasar ni siquiera en una mirada por un libro”.

“La única vez que habló del movimiento feminista chileno habló de las despechugadas, de estas mujeres que se despechugan. Y efectivamente ella considera que debe haber en general, casi siempre, mucha más represión de la que hay. Particularmente en el estallido social, ella habría estado feliz de que Piñera hubiera aplicado un Estado especial mayor, que hubiera probablemente tenido más prisioneros, más muertes”, analizó la parlamentaria.

Al compartir el extracto de la entrevista en su cuenta de Twitter, Jiles aprovechó la publicación para añadir más críticas a la autoridad: “No tiene ni la menor idea de Teoría de Género ni de Feminismo. Sus modelos son doña Lucía y Cema-Chile. Sin embargo causará furor porque tiene lo esencial hoy en política: es un personaje de farándula. Una nueva Cathy Barriga“.