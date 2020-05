Presidente de la Cámara de Diputados sobre futuro de la Cuenta Pública: “Tenemos a muchas personas en grupos de riesgo que podrían verse perjudicadas”

Diego Paulsen (RN), presidente de la Cámara de Diputados, se refirió al futuro que tendrá la Cuenta Pública, que se desarrollará el próximo 01 de junio, tras los casos de contagio que se han registrado en tres parlamentarios.

En entrevista con Pedro Carcuro, Francisco Sagredo y Gabriela Valenzuela en el programa El Rompecabezas de Radio Agricultura, el parlamentario señaló que “lamentablemente el Senado ya tiene tres contagiados, los miembros de la Cámara de Diputados y funcionarios de la Cámara de Diputados han tenido contacto con algunos de esos senadores, así que nosotros también hemos activado nuestros protocolos de emergencia”, sostuvo.

Tras estos casos, señaló que “nosotros hemos estado analizándolo con la presidenta del Senado y con el propio Presidente de la República. El Presidente nos ha encargado cumplir con todos los protocolos de sanidad correspondientes, nosotros hemos tratado llevar adelante una Reforma Constitucional que permite que la Cuenta Pública sea 100% telemática para los parlamentarios, de tal manera de no tener más de 50 personas en un espacio cerrado como es el Congreso Pleno, pero también tenemos que ir evaluando día a día”, dijo el diputado Paulsen.

También declaró que “la Constitución establece que el Presidente tiene que dar esta Cuenta Pública ante el Congreso pleno, y en la única parte donde el Congreso puede funcionar es en Valparaíso. Lo que nosotros queremos hacer es ir analizando las circunstancias día a día para ir viendo los nuevos antecedentes, y qué nos recomienda la autoridad sanitaria”.

“Sin lugar a duda que tenemos un trabajo conjunto con la presidenta Muñoz, ella está abierta, sabe que no hay que exponer a nadie. Tenemos a muchas personas en grupos de riesgo que podrían verse perjudicados en caso de asistir. Es por eso que mañana votamos una Reforma Constitucional en que el Congreso pleno se pueda hacer de manera telemática, para no obligar a los parlamentarios a asistir y cumplir con el protocolo”, destacó el parlamentario RN.

“Ya tenemos el compromiso del Ejecutivo de que no van a llevar a todos los ministros de Estado al Congreso, no va a haber nadie del cuerpo diplomático invitado, no van a haber generales de ninguna de las ramas invitados, no van a haber público en las tribunas invitados”, sostuvo.