Senadora Ximena Rincón (DC) y su cuarentena: “Estoy durmiendo en el sofá”

La senadora Ximena Rincón (DC) comparte a menudo con Rabindranath Quinteros (PS). Justamente este último tuvo un especial protagonismo durante este fin de semana luego de ser el primer parlamentario en contagiarse por coronavirus, sin embargo, no respetó el distanciamiento social y tosió durante la última reunión de la Comisión de Salud, en la cual se sentó al lado de su colega a la cual saludó de beso y abrazo.

Por dicha razón la legisladora de la Falange entró en cuarentena preventiva y en diálogo con con el matinal “Buenos Días a Todos”, comentó cómo está viviendo su aislamiento. “Estoy en la sala de estar que da hacia el escritorio del departamento. Estoy durmiendo en el sofá, usando un baño que el resto (de la familia) no usa, me traen la comida a la puerta“, sostuvo.

“El fin de semana esta sala de estar da hacia una terraza donde está la mesa, teníamos la ventana de vitrina. Me comunico con mascarilla cuando alguien abre la puerta y me deja algo porque hay que tener todos los resguardos”, complementó la ex ministra, quien comentó que la situación “le da rabia, miedo e impotencia”.

Hay que recordar que la senadora se realizó el examen respectivo y arrojó negativo.