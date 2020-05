El presagio de Lagos Weber: “Las próximas semanas serán horrendas”

Desde su cuarentena preventiva, el senador Ricardo Lagos Weber habló con el programa El Rompecabezas de Radio Agricultura, donde se refirió a la emergencia que se vive actualmente a causa de la propagación del Covid-19.

“Me hice el examen el viernes cuando viajé a Santiago para una reunión y nos enteramos sobre el senador Quinteros. El resultado me lo dieron el domingo, Dio negativo, pero me dijeron que hiciera cuarentena preventiva“, comenzó relatando Lagos.

En ese sentido, Lagos aprovechó de emplazar a los ministros Felipe Ward, de Bienes Nacionales, y Sebastián Sichel, de Desarrollo Social y Familia, quienes también tuvieron contacto con el contagiado senador Rabindranath Quinteros. Sin embargo, dieron negativo en dos ocasiones en el examen.

“La pregunta que yo me hago es que hay que personas que tuvieron el mismo contacto que yo ¿y están tomando las medidas necesarias? La idea de la cuarentena no es que uno no se enferme es que uno no contagie el resto. Aunque a mi me salga negativo el examen no significa que en tres días no salga positivo(…) todo esto parece que es opinable. Ojalá que nadie está enfermo y terminen contagiando algo” dijo Lagos.

Respecto del corto plazo de la pandemia en Chile, el juicio del político fue lapidario: “Piñera señaló que hay que trabajar de manera más unida, de manera conjunta. Nadie sabe como manejar esta pandemia. En muchos lugares se han cometidos errores, pero hay temas que estaban cantados y si lo vamos a enfrentar de manera conjunta tenemos que ser coautores de las cosas. Acá nadie tiene la verdad, lo que viene ahora en las próximas dos o tres semanas va a ser horrendo para nosotros. Vamos a tener desempleos en dos dígitos. Y eso requiere sumar fuerzas(…) hay que apurar todas las medidas, todas. Tratar de que no se junte el drama salud con el drama social. Hay que anticiparse a eso. El Gobierno no lo puede hacer solo. Tiene que pedir apoyo”.

Por último, el senador señaló: “Los cordones sanitarios son de utilidad. La provincia de San Antonio tiene 356 casos confirmados y 11 fallecidos. Los alcaldes piden medidas más estrictas y no se las dan. Veo en los diarios que están evaluando cuarentena en la Quinta Región. Lo que yo me pregunto es por que no sacamos lecciones y la aplicamos de inmediato. Sería prudente adelantar algunas medidas”.