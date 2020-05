Senador Insulza no cree que Piñera pueda liderar pacto nacional: “Si el Presidente dice ‘vengan a un acuerdo’, no van a ir”

El senador José Miguel Insulza dijo en una entrevista con La Tercera que el Presidente Sebastián Piñera no goza de un consenso para sacar adelante un acuerdo nacional, y que además se ha mostrado agresivo con la oposición. Por ende, no ve él un liderazgo en este momento.

Las declaraciones las dio luego de que junto con el presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, trabajaran una propuesta para trabajar tal acuerdo.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, Insulza precisó sus dichos, señalando que “no he dicho que el Gobierno tiene que ser excluido de esto ni mucho menos, simplemente a la pregunta si el liderazgo de un pacto social o un acuerdo nacional podía ser el Presidente Piñera, dije que no tenía consenso para eso“.

“Creo que es visible en la encuestas y en todo el mundo. Podrá haber subido en las encuestas, pero todavía hay dos tercios del país no está de acuerdo con él”, añadió. Sin embargo, reconoce que “el Presidente ataca a la oposición con mucha dureza, y yo reconozco que la oposición también lo ataca a él, no estoy diciendo que unos son bueno y otros son malos”,

De acuerdo a Insulza, en este pacto “hay que buscar un grupo, no una persona” para que sea el líder, “ya no hay héroes individuales”. Cree que los partidos políticos pueden ser una cabeza, los mismos que firmaron el acuerdo constitucional el 15 de noviembre.

“Si el presidente dice ‘vengan a un acuerdo’, no van ir. No vamos a ir aquellos que hemos estado últimamente en el Congreso donde el gobierno simplemente impone sobre la base de la actual Constitución exentamente lo que quiere hacer, y nos pone semana por medio en la necesidad de votar algo que creemos que está mal hecho, pero que si no se hace la gente no va a recibir recursos”, criticó.