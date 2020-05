Diputado Frank Sauerbaum (RN) defendió entrega de cajas de mercadería con su fotografía

Visiblemente molesto reaccionó el diputado de Renovación Nacional (RN), Frank Sauerbaum, luego de las críticas recibidas por parte de parlamentarios de la oposición debido a la entrega de cajas de mercadería familias de escasos recuerdos en Chillán y que contenían su cara en un lado de ellas.

“Pasaron unos días y nos dimos cuenta de que gente de oposición había informado en redes sociales que estábamos repartiendo estas cajas con recursos públicos, lo cual es absolutamente falso. Así que para evitar la polémica y un problema al Gobierno, decidimos poner una imagen de mi persona para evitar las insinuaciones de que eran recursos públicos con los que se estaban dando esas ayudas“, sostuvo el oficialista, quien llamó a no perder el foco central del cuestionado gesto.

“Se ha perdido el foco respecto de la necesidad de las personas de poder tener alimento a la brevedad. La gente debe estar bien avergonzada de que haya una polémica de este tipo, cuando se le está queriendo ayudar y estábamos haciendo un gesto solidario y noble. Lamentablemente se critica esa situación”, expresó.

El parlamentario, además, sostuvo que continuará con la iniciativa y que la fotografía no tiene ningún fin político o con intención electoral. “Les anticipo que lo vamos a seguir haciendo, hasta que lleguen los 2 millones y medio de cajas que el Gobierno va a hacer entrega a través de las gobernaciones y los municipios. También quiero aclarar que la foto no tiene nada que ver con alguna intención electoral; manchar este acto solidario con temas de ese tipo me parece de una bajeza enorme”, cerró.