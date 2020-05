Helia Molina y gestión de Jaime Mañalich durante la pandemia: “Cambiar de ministro de Salud sería lo peor de lo peor”

Helia Molina, ex ministra de Salud, conversó con “Agenda EmolTV” y se refirió a la gestión de su par Jaime Mañalich durante la pandemia del coronavirus que ha golpeado a Chile en los últimos dos meses.

Bajo esa premisa, la ex secretaria de Estado sostuvo que un hipotético cambio en el Ministerio de Salud no le haría para nada de bien al país. “Cambiar de ministro de Salud sería lo peor de lo peor“, sostuvo.

Sobre la misma, expresó que quizás la única crítica que le podría hacer a la actual máxima autoridad sanitaria sería el manejo comunicacional que ha tenido en el último tiempo. “Si en algo uno puede hacer una crítica fuerte al Gobierno, es que las comunicaciones han sido complejas, ambiguas. No estoy desmereciendo el conocimiento del ministro Mañalich, pero creo que la vocería técnica debería estar en un médico, en un médico clínico, no político, porque la gente le cree a un médico, no a un político“, dijo.

Enrique Paris, ex presidente del Colegio Médico e integrante de la Mesa Social Covid-19, también partcipó en la instancia y coincidió en algunos aspectos con Molina, tales como la gestión de Mañalich. “En una situación de turbulencias cambiar de piloto no es lo mejor, no es el momento. Si no se hizo desde un comienzo no es el momento“, manifestó.