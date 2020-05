Alfredo Moreno es el primer ministro contagiado con Covid-19

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, se convirtió en el primer ministro en dar positivo en el examen de coronavirus.

“He sido notificado que el examen de Covid-19 que me realicé hace unos días dio positivo, afortunadamente no he tenido síntomas hasta ahora”, señaló la autoridad a través de su cuenta de Twitter.

“Tal como indica la autoridad sanitaria continuaré con la cuarentena que comencé cuando me realicé el examen“, añadió.

Moreno inició una cuarentena preventiva el 22 de mayo tras realizarse el test de PCR para detectar el contagio. En ese entonces, el ministro dijo que “un integrante de mi equipo ha dado positivo a test de Covid-19, afortunadamente con síntomas leves hasta ahora”.