Alfredo Moreno tras convertirse en el primer ministro contagiado con Covid-19: “Es un trabajo que tiene un cierto grado de riesgo, es necesario ir a trabajar todos los días”

Este lunes 25 de mayo se confirmó que el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, dio positivo al test de coronavirus, convirtiéndose en el primer ministro en estar contagiado de esta enfermedad.

“He sido notificado que el examen de Covid-19 que me realicé hace unos días dio positivo, afortunadamente no he tenido síntomas hasta ahora”, dijo la autoridad durante la mañana.

Tras esto, en entrevista con el programa El Rompecabezas de Radio Agricultura el titular del MOP explicó cómo se pudo haber contagiado y comentó cuáles han sido sus síntomas.

“Aunque parezca sorprendente decirlo estoy muy bien, no tengo síntomas de ningún tipo, así que por el momento todo muy bien, no tengo ningún síntoma de lo que uno esperaría, ni fiebre, ni dolores, no tos, así que por el momento estoy totalmente asintomático”, indicó.

Asimismo, enfatizó que “espero que se mantenga igual, pero sino hay que esperar, esta enfermedad tiene todo un ciclo al cual le faltan muchos días, así que seguiremos en eso, hay que esperar esta cuarentena, pero por el momento afortunadamente no he tenido ninguna complicación”, explicó.

La autoridad señaló que “el jueves en la noche entré en confinamiento, me enteré que a él (integrante de su equipo) le había salido su examen positivo, así que empece cuarentena preventiva a pesar de que no era una persona que fuera un contacto cercano como lo define el Ministerio de Salud, pero aún así resultó ser positivo el examen. El resto de las personas del equipo del Ministerio de Obras Públicas hasta ahora han resultado todos negativos”, detalló.

Moreno afirmó también que “nosotros somos muy cuidadosos tanto en organizar el trabajo, como en la entrada del edificio que tiene todo un protocolo, una serie de requisitos. Adicionalmente a eso nosotros tenemos divididos los equipos de trabajo, por ejemplo el equipo del subsecretario no tiene relación con el equipo que trabaja conmigo y de esa manera si nosotros nos contagiamos ellos pueden continuar el trabajo“.

“Nosotros igual que la gente que trabaja en salud, o la gente que trabaja en un supermercado, o las policías, es un trabajo que tiene un cierto grado de riesgo, es necesario ir a trabajar todos los días, juntarse con gente, no podemos obviarlo, intentamos hacer lo que más podemos por teletrabajo”, dijo el ministro de Obras Públicas.

Sobre cómo se pudo haber contagiado, indicó que “es posible que a través de la superficie, a través de haber compartido algún computador, es difícil saber exactamente cómo se produce pero esta es una enfermedad extremadamente contagiosa”.