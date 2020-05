“Hoy me encontré cara a cara con el Covid-19”: Karol Cariola revela difícil momento personal por culpa del coronavirus

View this post on Instagram

Hoy me encontré cara a cara con el #covid19 y sus consecuencias. Una parte de mi familia está en cuarentena obligatoria, desde el diagnóstico de un positivo todo ha sido una pesadilla. Incluido el hecho, de que hoy recibimos la noticia de la muerte del padre de un tío. La pandemia nos golpea a todes de distintas maneras. Y nadie está liberado… han sido dias muy difíciles… entre teletrabajo legislativo, trabajo en el territorio, fiscalización a las acciones del gobierno, gestiones de solidaridad para ayudar a quienes más lo necesitan, etc… Son tantas las tareas que se realizan sin parar, por momentos avanzamos como verdaderos caballos de feria. Pero aveces es necesario hacer una pausa y reflexionar sobre todo lo que está ocurriendo. Y darnos cuenta de que no somos inmortales, que la vida es tan volátil… en fin!! Porfavor quédense en casa y cuídense ustedes y a sus familias.