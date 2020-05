Pamela Jiles quiere a Izkia Siches como candidata presidencial

La diputada Pamela Jiles (PH) postuló a la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, como una opción para ser candidata presidencial en el 2021, luego de que se termine el periodo del Presidente Sebastián Piñera, en el 2022.

En un cuestionario que le hizo La Cuarta, a la parlamentaria le preguntaron cuál ha sido el político “mejor parado” durante este periodo de crisis, a lo que ella respondió: “Izkia Siches, que debería ser candidata presidencial de la oposición”.

Eso sí, “si el machismo de los políticos de centro-izquierda no le cierra el paso”, advirtió.

En otras opiniones políticas, Jiles dijo que en el Gobierno “no aplanaron la curva, dan cifras falsas y no sueltan la ayuda necesaria”, pero que aún no se aventuraría en evaluarlos con una nota, porque la prueba aún no termina.

“¿El virus será buena persona?”, le preguntaron. “Es una idea poética en un contexto desalmado. A Mañalich le llora una asesoría comunicacional“, sostuvo.