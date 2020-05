Senadora Rincón anunció proyecto de ley para asegurar cambio de fondo en las AFP

Tras constatar una dificultad para acceder a cambios en los multifondos de las AFPs, la jefa de bancada de los senadores DC, Ximena Rincón, indicó que oficiará formalmente a la Superintendencia de Pensiones y anunció la presentación de un proyecto de ley.

La senadora relató que “ayer tras intentar cambiarme de fondos en la AFP me fue imposible, porque me decían que no tenía clave, situación que es falsa, porque sí tengo clave ya que he accedido a la web y he hecho movimientos anteriormente. Y curiosamente ayer no podía hacerlo”.

“Luego de eso puse un Twitter y mandé un reclamo a la Superintendencia de Pensiones, pero la respuesta no fue satisfactoria. Y también le mandé un Whatsapp al superintendente. Y las explicaciones que me dio no corresponden, porque dijo que el sitio de Previred se había caído. Y extraño, que solo a algunas AFPs le pasara esto y no a todas si el problema es Previred. Luego me llamó una ejecutiva de mi AFP y tras 10 minutos, sorpresa, con mi clave pude cambiar mis fondos”, detalló Rincón.

La parlamentaria aclaró que lo ocurrido no corresponde, porque no puede ser posible que los cotizantes no puedan acceder con su clave a mover sus fondos de pensiones y no corresponde que el gobierno pretenda hacer una suerte de cuarentena de los multifondos.

“Dicha situación atenta contra la propiedad de los ahorros previsionales y la libertad de los trabajadores. Por tanto, si lo quieren hacer, que las AFPs asuman las pérdidas que provocan en los fondos que administran”, enfatizó Rincón.

Además, la legisladora aseguró que va a oficiar a la Superintendencia de Pensiones y además, están “terminando de preparar un proyecto de ley, que aborda ésta y otros situaciones que son preocupantes, porque los fondos de los cotizantes son de su propiedad, según lo que nos han dicho los creadores del sistema y muchos de los que han pasado por el gobierno”.

“Se debe asegurar que cada uno de nosotros pueda mover sus dineros como le parezca mejor, salvo que se modifique la Ley y que exista un solo fondo como era antes y la administradora responda ante las pérdidas”, concluyó.

Agencia Uno