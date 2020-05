Fuad Chahín y acuerdo nacional: “Me parece incomprensible que el Gobierno no haya invitado a todo el mundo”

Desde las 09:00 horas se realiza de manera virtual la cita entre el Gobierno y la oposición para abordar el acuerdo nacional que convocó el Presidente Sebastián Piñera para enfrentar la pandemia del Covid-19 y sus efectos.

Uno de los invitados es el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, quien dijo que es momento “de pasar del individualismo a la colaboración” y que también es hora de que “el Gobierno se deje ayudar”.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, Chahín dijo que a la reunión se va con “buena fe y disposición”, aunque “hay motivos para tener dudas, no vamos con certezas”.

Esta desconfianza es, principalmente, por una reunión similar que tuvo la oposición con el Ejecutivo, cuatro días después del 18 de octubre, “pero esperamos que el Gobierno tenga una disposición distinta”, dijo.

“Hay muchos motivos para dudar, pero cuando uno ve que hay miles de chilenos, los trabajadores de la salud, que están arriesgando su vida por salvar la vida a otros, cómo nosotros no vamos arriesgar un poco de capital político y concurrir a esta reunión de buena fe para aliviarle la vida a tantas personas que hoy están sufriendo”, postuló Chahín.

Si embargo, la reunión sin haber empezado ya tenía polémica. No todos los partidos políticos fueron invitados, como el Partido Liberal o las colectividades del Frente Amplio, ya que solo asistirá la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez. Y el Partido Comunista se marginó.

“A mí me parece incomprensible que el Gobierno no haya invitado a todo el mundo, haber restringido esto a quienes tenían representantes en la comisión de Hacienda, etc,, es ponerse camisas de fuerza. Deberían haber invitado a todos los partidos políticos que querían concurrir a este acuerdo”, lamentó el político.

“Eso demuestra que aquí hubo improvisación. Yo lo quiero decir derechamente, porque el Gobierno hizo el anuncio, yo hable inmediatamente con el ministro del Interior ese mismo día y no tenían muy clara la metodología”, contó el presidente de la DC, añadiendo que por cosas así “se producen estos errores que son absurdos, porque excluir a priori a un partido porque no tenga parlamentarios en la comisión de Hacienda de la posibilidad de un acuerdo tan importante como este, me parece incomprensible“, sostuvo.