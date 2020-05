Senador Navarro exigió cuarentena total para la Región del Biobío

El senador Alejandro Navarro (PRO) reiteró su llamado al Gobierno para decretar cuarentena total en la Región del Biobío, tras reunirse de forma online con alcaldes, consejeros regionales, dirigentes sociales, sindicales y de la salud de la región.

“Este Gobierno está dejando morir a los chilenos y chilenas por falta de previsión, por no destinar los recursos requeridos a la salud y en cambio, darles aplausos; por decir que hay un plan desde enero, pero en mayo reconocer que no existía uno; por decretar cuarentenas parciales, cuando todos los expertos dicen que debe ser total”, afirmó Navarro.

De acuerdo al senador, “es una vergüenza y una irresponsabilidad enorme lo que ha hecho el Gobierno de Sebastián Piñera, al decretar medidas sin escuchar a los científicos, a quienes más saben de esto, y errando en todo lo que han hecho, lo que ha llevado a Chile a superar a China, el país más poblado del mundo, en cantidad de contagiados”.

En la misma línea, el parlamentario añadió que “Chile es hoy el país con mayor cantidad de contagios diarios por millón de habitantes en el mundo, y el quinto por cantidad de muertes, batiéndose este viernes el récord de muertes diarias en el país, con 54, y superando los 90.000 infectados”.

“Al mismo tiempo, en nuestra Región del Biobío, van dos días seguidos con más de 100 nuevos contagios, por lo que ya hemos llegado a los 1.778, con un sistema de salud muy cerca del límite, tras el colapso en la Región Metropolitana y las continuas llegadas de casos desde Santiago a Concepción”, sostuvo el legislador.

Para Navarro, “esto demuestra el fracaso de la autoridad, y con la Región Metropolitana en cuarentena, los alcaldes, consejeros regionales, dirigentes de distintos gremios, de juntas vecinales, los trabajadores de la salud, y la sociedad en general, exigen una Cuarentena Total para nuestra Región del Biobío”.

“Todos entienden que no podemos cometer el mismo error que en la Región Metropolitana, porque eso va a costar cientos y miles de vidas. Hay que exigir al gobierno en la Región del Biobío de manera pacífica pero fuerte, que tome medidas; al Intendente Giacaman, que no lo hemos visto liderar la región como corresponde; al almirante Huber, quien aun no responde mi carta; al seremi de Salud que anda más preocupado de los cultos religiosos; y no esperar que colapse el sistema de salud pública regional”, afirmó.

El senador finalizó recalcando que “esta es la segunda región más importante de Chile, tiene un espíritu rebelde histórico que viene desde la independencia, y es claro que la ciudadanía no permitirá que nuestra gente muera. El Biobío exige cuarentena total ahora, y debe ser entendido por Giacaman y Huber antes que sea demasiado tarde”.

Agencia Uno