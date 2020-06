Diputado Castro criticó la rebaja de tiempo de cuarentena de las personas con Covid-19 positivos leves

El diputado Juan Luis Castro (PS) planteó que la determinación del Ministerio de Salud de ubicar en una categoría distinta a las personas con Covid-19 positivos leves, “es un despropósito sanitario“.

El parlamentario recalcó que todos saben que el contagio es el mismo y es por ello que la cuarentena es de 14 días. “¿Con qué propósito quiere la autoridad que vuelvan a los 10 días?, es por un tema laboral, por ahorrar licencias médicas o por proteger la salud de las personas que están alrededor de ese enfermo positivo?“, añadió Castro.

Para el legislador PS, “es evidente que ni la familia ni el entorno laboral estarán seguros con alguien que solamente permanezca 10 días en cuarentena y vuelve a trabajar. Si quieren romper las reglas, que lo digan de verdad, pero esto no obedece a ninguna recomendación internacional y la comunidad médica no entiende ni comprende. Es mas, rechaza una medida de este tipo”.

A juicio del diputado, “está claro que permanentemente las autoridades buscan el resquicio a los actuales protocolos y normativas para favorecer un interés económico. Eso ha quedado sumamente claro con esta medida adoptada por la autoridad sanitaria“, subrayó.

“La actual situación requiere soluciones rápidas, pero no con estos mensajes tremendamente equivocados. No puede existir diferencia y todas las personas infectadas deben tener una cuarentena de 14 días, sean leves, moderados o severos y eso, parece que todavía no lo comprende la primera autoridad sanitaria del país”, concluyó Castro.

Agencia Uno