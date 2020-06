Heraldo Muñoz deja el acuerdo nacional con el Gobierno para más adelante: “Es un Plan de Emergencia, en realidad”

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, fue uno de los líderes de los partidos políticos de oposición que asistió a la reunión con el Gobierno para abordar el acuerdo nacional que convocó el Presidente Sebastián Piñera en el contexto de la pandemia Covid-19.

Sin embargo, en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el excaniller no lo trató como un acuerdo. “Es un Plan de Emergencia, en realidad, y eso lo acordamos con el Gobierno el día viernes”, dijo.

“Decidimos que no hay condiciones para conversar sobre un gran acuerdo nacional económico y social. Eso será para más adelante, hoy día es la emergencia. Conversar sobre un gran acuerdo significaría involucrar a muchas fuerzas sociales, no solo de las políticas y mirar a cuestiones que hoy no están puestas sobre la mesa”, expresó. Tales como reforma tributaria, reforma de pensiones, salud pública, vivienda. “Todo esos temas van a quedar un poquito más para adelante”, dijo.

Tras la reunión, Muñoz dijo que está optimista. “Hay ciertos acercamientos. El ministro (Ignacio) Briones ha manifestado que le parece bastante positivo y sólido el documento de seis economistas que fue elaborado para el Colegio Médico“. “Se decidió que sea un insumo importante para la discusión. Eso ya se acordó”, indicó.

Añadió que “es una base importante y, por cierto, habrán otros elementos, ahí estarán parlamentarios que son conocedores del tema financiero (…) y habrá asesores que el ministro llevará que no estuvieron en la preparación de ese documento. Sin duda habrán otros insumos”.

Un eje central de lo abordado es que “Chile puede más en términos de un mayor esfuerzo fiscal para llegar con más transferencia de recursos a las familias que más lo están pasando mal y necesitan respetar la cuarentena, que son los trabajadores independientes que no están cubiertos por algunos de los bonos que se han aprobado”.

Sobre la actitud del Gobierno estos últimos días, el líder del PPD afirmó que ha tenido “conversaciones más o menos regulares con el ministro Blumel y Briones. Ya sea ellos me llaman a mí o yo los llamo a ellos y conversamos de lo que está pasando, y ahí hay una actitud constructiva“.

“Pero después hay tras cosas que no ayudan. Creo que no ayuda la repartición de cajas sin distancia mínima social, como ha ocurrido en los días pasado y más bien buscando un afán comunicacional. Esas cosas no ayudan y solo tensionan las cosas”, criticó.

“Lo que tiene que haber es la voluntad de salir adelante por nuestro país. No nos estamos sentando en un diálogo con el Gobierno porque tenemos simpatía por el Gobierno, sino que por nuestro deseo de que Chile salga adelante“, sostuvo.