Senado rechazó la retroactividad pero olvidaron un detalle e igualmente no podría haber reelección

El Senado aprobó la reeleción de senadores, pero no la retroactividad. Esto significaría que los actuales parlamentarios podrían respotularse en las próximas elecciones, porque no les afectaría a ellos, sino que solo a los nuevos candidatos que salgan ganadores en las próximas elecciones.

Es así, como consigna un reportaje de T13.cl, que los senadores de todos los sectores entendieron que la norma solo se aplicaría en 16 años más, cuando un senador hubiera cumplido dos periodos, contando a partir de los que ocurrirá en 2021.

Sin embargo, la interpretación el Cámara de Diputados es distinta, pues no hay ninguna parte en el proyecto en que se diga que el efecto de ley no es de inmediato y no se aplicaría en las elecciones del 2021 para los actuales legisladores, y solo se aplicaría en elecciones futuras a este periodo.

Para abordar el tema, fueron invitados los abogados Jorge Correa Sutil, Patricio Zapata y Fernando Atria, entre otros, a la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

“Para la próxima elección parlamentaria estarían afectos a una inhabilidad aquellos parlamentarios, diputados que ya completaron 2 reelecciones y senadores que hicieron una reelección”, dijo Zapata. “Mi posición es que esto hoy debe resolverse en favor de la tesis que esto rige in actus”, dio su visión Correa Sutil, según consignó la publicación.

Al estar en su tercer trámite, es la Cámara de Diputados ahora quien definirá si la ley entra tal como está, afectando las reeleciones de todos los actuales parlamentarios, u opta por una modificación que pueda cambiar el rumbo.